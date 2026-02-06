MOBYをご覧の皆様、こんにちは！屋外作業でもスピーディーかつ高品質な仕上がりが手に入るカーケアブランド「ながら洗車」です。洗車用品の販売とあわせて、YouTubeでは実践的な洗車ノウハウを発信しています。このたびMOBYで記事を書かせていただくことになりました。今回は『DIYでできる新車ガラスコーティング徹底マニュアル』をテーマにお話ししていきます。 「新車を買ったら、まず悩むのがコ