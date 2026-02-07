交際相手の金銭感覚に違和感を抱きつつも、ずるずると付き合いを続けて後悔した経験はないだろうか。投稿を寄せた東京都の30代女性は、かつての恋人との信じがたい割り勘エピソードを書いている。「居酒屋一軒目は彼氏が出して、二軒目は私が出した。普通、食べる分も飲む分も一軒目が多いハズと思っていたら、いつも私が出す二軒目の方が一軒目より多い」最初はあまり気にしていなかったという女性だが、徐々に彼のセコさが露呈し