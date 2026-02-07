親族同士の付き合い、特にお金のやり取りは一度こじれると修復が難しい。西日本に住む50代の女性から、不公平な親戚付き合いに終止符を打ったという怒りの投稿が寄せられた。女性の不満は結婚当初から湧き始めていた。女性夫婦が結婚した際も、新築マイホームを購入した際も、義妹たちは「内祝いだからお祝いはやらなくていいらしい」という謎の理屈で、お祝いを一銭もくれることがなかったという。（文：湊真智人）「貰って当然と