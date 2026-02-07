今夜2月7日21時放送の土曜プレミアム『タイムレスマン』（フジテレビ系）では、timeleszメンバー8人が憧れの大先輩・木村拓哉と対面し、それぞれ1対1の“サシトーク”を繰り広げる。【写真】『タイムレスマン』1周年SPに登場した木村拓哉timeleszの深夜バラエティー『タイムレスマン』（フジテレビほか／毎週火曜24時15分）が、昨年9月放送の『東海道中！脱落旅SP』以来、2度目の全国ネット＆ゴールデン・プライム帯進出となる