巨人の石井琢朗２軍監督（５５）が６日、塁間を短くした狭いダイヤモンドで実戦形式の「ミニゲーム」を行った。きっかけは女子ソフトボールの試合だった。野球より短い塁間での攻防に「選手の動きが印象に残った」とヒントを得て練習導入を決めた。「距離が短くなることで早く捕って投げる、走塁も短い分、うまく塁間を使ってターンしないと曲がれない。外野に打球が飛ぶときも、瞬時に判断するスキルが必要」と狙いを説明した