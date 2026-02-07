ロッテのドラフト２位左腕・毛利海大（かいと・２２）＝明大＝が６日、都城キャンプの「クーリッシュブルペン」で投球練習に臨み、５２球を投げた。「バランスよく投げられました。久しぶりに５０球を超えました」ロッテのキャンプではブルペン投球の際、打者が打席に立ち、“目慣れ”をする。投手にとっても、より実戦的にピッチングできる利点がある。この日、毛利がブルペン入りすると、左打席に立ったのは明大の２学年上