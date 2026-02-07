カブスの鈴木誠也外野手（31）は6日（日本時間7日）、アリゾナ州メサのキャンプ施設で自主トレを行った。数日前にアリゾナ入りした鈴木は午前9時40分に施設に到着。室内でのトレーニングを終えた後、フィールドでアップ、ランニング、キャッチボールを行い、遠投では最大80メートルまで距離を伸ばした。今季はDHではなく本来の右翼を任される可能性が高く、気温26度のポカポカ陽気の中、球の回転に気をつけながら入念に投げ