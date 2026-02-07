WEST.の藤井流星が主演、Travis Japanの七五三掛龍也が共演するテレビ朝日系1月期オシドラサタデー『ぜんぶ、あなたのためだから』（毎週土曜後11：00）第5話が7日、放送される。このほど物語を大きく揺さぶる和臣（藤井）の親友たち、杉浦誠役の草川拓弥と木村直人役の古屋呂敏からコメントが到着した。【写真】手をつないで歩く井桁弘恵＆藤井流星作家・夏原エヰジ氏の小説を実写化した今作。誰が沙也香に毒を盛ったのか、