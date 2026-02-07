坂本は圧巻の演技で日本を2位に押し上げた(C)Getty Imagesエースが圧巻の演技だ。現地時間2月6日、ミラノ・コルティナ冬季五輪のフィギュアスケート団体戦がミラノ・アイススケートアリーナで始まり、今季限りでの引退を表明している坂本花織は、女子シングル・ショートプログラム（SP）の最終滑走に登場。今季世界最高の78.88点で同種目1位になった。【写真】氷上と雪上のヒロインたち冬季五輪で輝く女性アスリートを一挙紹