お笑いタレントのだいたひかる（50）が6日にブログを更新。乳がんの検診のため、通院をしていることを明かした。「今日は乳がんの検診です」と報告し「乳がんが分かってから11年目。本来なら治療も終わりの頃ですが、私は再発してしまったので…2029年まで治療をすすめられて通院を続けています。長いようで長い治療です」と明かした。「まぁその間に出産したりして、治療を中止していた時もあるから全部で10年位の治療ですが、