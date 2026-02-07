元テレビ東京のフリーアナ鷲見玲奈（35）が6日にインスタグラムを更新。近影を投稿した。鷲見アナは「シースルーはさすがにまだ早かったかな?スタジオ寒くないといいな!!笑」とコメント。袖と首元に透け感のあるトップスと着用した姿を披露した。この投稿にフォロワーからは「写真集出そう。今しかない」「眼福」「めっちゃ可愛い〜」「笑顔がかわいいです」とコメントが寄せられている。