元フジテレビのフリーアナウンサー三田友梨佳（38）が6日に自身のインスタグラムを更新。同期3ショットを公開した。「同期。出会って17年、、、？！この2人の同期でよかったといつまで経っても思える関係性に感謝」「最近生田はカメラに目覚めたそうで。ツーショット、とっても素敵に撮ってくれました」と記し、同じ11年入社のフジテレビ入社同期の生田竜聖アナウンサー（37）、竹内友佳アナウンサー（37）との自撮りスリーショッ