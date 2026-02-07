セクシー女優の河北彩伽（かわきた・さいか、26）が6日、自身のインスタグラムを更新。事務所移籍にともない、河北彩花（読みは同じ）に女優名を戻すことを発表した。「ご報告」と題し、「いつも応援して下さっている皆さまへこの度、事務所を移籍しティーパワーズ所属となり女優名は【河北彩花】に戻る事となりました」と報告。「このお仕事に戻った当時の私はまさかこんなに長く続けられるとは全く想像もしていませんでし