グラビアアイドルの藍野りな（24）が6日までにインスタグラムを更新。ビキニショットを公開した。「ミスチルのライブ、行きたいなぁ最近は舞台もLIVEも映画もドラマも色んな作品を観たいなって心から思うようになった」と心境をつづり、ひもビキニ姿を投稿した。ハートマークのビキニを着用し、キャッチフレーズの「まんまるバスト」を強調させている。「人の心を動かす人って、凄いよね。私もいつか、そんな風になれたらな」と