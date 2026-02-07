ドジャースは６日（日本時間７日）、レッズから戦力外となっていたベン・ロートベット捕手（２８）を獲得。メジャー登録４０人枠を空けるため、左腕アンソニー・バンダ投手（３２）を事実上の戦力外（ＤＦＡ）とした。ロートベットは昨季７月３１日にレイズからトレードで加入。１８試合でマスクをかぶり、打率２割２分４厘、１本塁打４打点と打撃はふるわなかったが、正捕手スミスとラッシング捕手がともに負傷を抱えるピンチを