シンガー・ソングライターでラッパーのちゃんみな（27）が6日、自身のインスタグラムを更新。近影を投稿した。ちゃんみなは「アルバム制作中に広告出たのは初めてです『LEGEND』今年の春あたり出ます」とコメントし、渋谷109に掲示された自身の広告とのショットや、スタジオでの近影を投稿した。この投稿にフォロワーからは「偶然渋谷で会いたかった!!」「渋谷に、、、!!同じ世界で生きてるんだ」「身バレ、、、しないんか???す