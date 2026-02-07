女優の筧美和子（31）が6日、自身のインスタグラムを更新。第1子妊娠中のふっくらしたおなかを公開した。「See you soon」とつづり、おなかをなでる自身の写真をアップ。今月1日に第1子妊娠を発表しており、フォロワーからは「赤ちゃんが生まれるの楽しみです」「暖かくしてお大事に」などと気遣いの声が寄せられた。筧は25年3月に一般男性との結婚を発表した。