オリックス守護神のマチャドがWBCベネズエラ代表に選出されたとの一報を受け、岸田監督は「正式なんですかね。調整中と聞いています」との認識を示した。開幕直前まで来日できず、調整の影響が懸念されるが「抑えでいける投手は他にもいると思うので」とあくまで冷静。新ストッパーに名乗りを挙げた椋木に加え「山崎も岩崎もペルドモもいますから」とブルペン陣の底上げに期待していく。