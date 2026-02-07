女優の木村佳乃（49）が5日に放送された日本テレビ「ぐるぐるナインティナイン」（木曜後7・00）に出演。人気女優の“素顔”を明かした。人気コーナー「グルメチキンレースゴチになります!27」のゲストとして登場した木村。新メンバーの女優・倉科カナとは今までドラマ共演も多く、プライベートでも仲が良いと明かされた。進行役の羽鳥慎一アナウンサーから「どうですか?倉科さんのイメージは」と尋ねられると「めちゃくち