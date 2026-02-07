中日のドラフト1位・中西（青学大）が、今キャンプで初めて打撃投手を務めた。石川昂、福永を相手に計31球。安打性の当たりは4本だった。最初に登場した石川昂とは、智弁和歌山1年時の練習試合以来となる対戦。2学年上で当時、東邦（愛知）で評判のスラッガーに、バックスクリーン越えの衝撃弾を浴びた。「そのホームランが頭をよぎりましたけど、気持ちで負けるわけにいかないので」。力んで球がバラつきながらも、直球、変化