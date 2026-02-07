広島の栗林良吏投手（29）が6日、腰の張りを訴えて練習を早退した。春季キャンプ第2クール2日目、全体練習にウオーミングアップのみ参加。キャッチボールを回避して室内で個別調整し、午前中で球場を離れた。新井監督は「（トレーナーから）“張りなので大したことはない”と報告が来ている」と軽症を強調。先発に挑戦する今春は3日に110球を投げ込んでいたものの、きょう7日のシート打撃は登板回避、10、11日の紅白戦登板は未