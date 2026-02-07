国会議事堂8日投開票の衆院選に向け、国際人権NGO「ヒューマンライツ・ナウ」は与野党各党を対象に実施した人権政策に関するアンケートの結果を公表した。「死刑制度の廃止に賛成か」の質問に自民党と中道改革連合は、議論を深める必要があるなどとして賛否を示さず、日本維新の会は「反対」と回答。共産党とれいわ新選組は賛成の立場で、主張が分かれた。自民は「刑事司法制度の根幹に関わり、慎重に検討すべき問題だ」とし、