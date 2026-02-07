侍ジャパンに選出されたオリックス・曽谷が今キャンプ3度目のブルペン投球を行った。若月との“侍バッテリー”で、今キャンプでは初めてピッチコムを装着しての35球。「音も聞こえましたし、不自由なくできた。出力も上がってきました」と順調な仕上がりを口にした。捕手の後ろでは松坂大輔氏（スポニチ本紙評論家）が見守った。初対面という2人だが、WBCで第1回から2大会連続のMVPに輝いた同氏と練習後には対話の場を持ち“金