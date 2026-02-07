10万人に1人の発症といわれる慢性骨髄性白血病と診断された、モデルでタレントのネイボール（35）が6日に自身のブログを更新。健康診断の結果を明かした。ネイボールは「健康診断で、ちょっと引っかかるところが見つかりました」と書き出し「正直、結果を見た瞬間はショックでした…。『まさか、また自分が?』って、頭が一瞬フリーズしまたよね（原文ママ）」と心境を吐露した。続けて「でも、落ち込んでいても何も変わらないので