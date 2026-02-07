先日、国際サッカー歴史統計連盟（IFFHS）が、2025年のU-20アジアベストイレブンを発表した。日本からは、GKの鈴木彩艶（パルマ）、DF市原吏音（AZ）、DF小杉啓太（フランクフルト）、MF齋藤俊輔（ウェステルロー）、MF佐藤龍之介（FC東京）、FW後藤啓介（シント＝トロイデン）、FW塩貝健人（ヴォルフスブルク）の７人が選出された。ただ、明確な選考基準は示されていない。鈴木は23歳だが、20歳以下のGKでは該当者がいなか