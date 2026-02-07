世界遺産・富士山。夏の開山期間中は絶景と達成感を求め、世界中から多くの人が訪れます。 【写真】遭難者の救助にあたる静岡県警山岳遭難救助隊 一方、毎年9月から翌年7月までは富士山五合目から山頂にかけての登山道は「通行禁止」となります。しかし、その期間中にも無理な登山を試み、遭難する人は後を絶ちません。200メートル以上滑落した死亡事故も... 2026年1月には単独で登山をしていた中国籍の20歳の男性が転倒