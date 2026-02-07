終盤に入った真冬の選挙戦。激戦となっている選挙区の戦いを紹介します。過去２回の対決はいずれも大接戦だった北海道４区は、４人が立候補し混戦模様となっています。 道４区自民党・中村裕之候補 公示日の翌日、札幌のＪＲ手稲駅前は大勢の人で埋め尽くされていました。（応援に来た人）「高市さんに会えるというので応援しに来ました」（応援に来た人）「娘とシールペタペタ貼って作りました」歓声に手を振って応え