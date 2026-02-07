ABEMAの瀧山あかねアナウンサー（31）が11日までにインスタグラムを更新。オフショットを公開した。「カメラ購入したのですが苦戦中ちょっとぶれちゃうがんばる」と記し、鏡越しに撮影したデジタルカメラの自撮りショットを披露した。フォロワーからは「きれいに撮れてる」「めっちゃかわいい」「美しい」「今日もすてき」などのコメントが寄せられている。