女優の藤田朋子（60）が6日、自身のブログを更新。期日前投票所の混雑を報告した。藤田は「投票しました。すごい混んでました。今までにない混みかたでした」と投票所の状況をつづった。続けて「とにかくこの選挙自体も、私たちのお金を使ってるのだから、参加しない理由はないです」と訴え「もしも自分の家で『今、収入少ないな』って思ったら、お金の使い方は慎重になると思います選挙をすることって家庭で例えるなら特別