フジテレビの東中健アナウンサー（25）が6日に自身のインスタグラムを更新。ミラノ・コルティナ五輪取材のオフショットを投稿した。「ミラノ・コルティナ五輪2026がいよいよ開幕します！現地ミラノで取材を行っています！今朝はサン！シャインで中継でお伝えしました！街中が五輪仕様に変わり、いよいよ始まるんだという雰囲気に私もワクワクしますその熱や想いをお伝えできるように全力でリポートします！」「私はこれから『リ