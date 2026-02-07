「ミラノ・コルティナ五輪・開会式」（６日、ジョゼッペ・メアッツァ競技場）第２５回冬季オリンピックの開会式がサンシーロの通称で知られるジョゼッペ・メアッツァ競技場でスタートし、１７日間の大会が開幕。選手１２１人の日本選手団は冬季最多１８個のメダルを獲得した前回北京大会を超える成績を目指す。競技は７日から本格化する。式の中でイタリア国旗を運んできたのはトップモデルのヴィットリア・チェレッティ。俳