アイドルグループ「＃2i2」（ニーニ）メンバーでグラビアアイドルの天羽希純（あまう・きすみ、29）が6日までに、自身のインスタグラムを更新。車の後部座席に座ったショットを投稿した。「今日のぼく」と記し、黒のジャージーにショートパンツのラフな格好で車に。シートベルトを締めた姿は、豊満なボディーラインが強調された笑顔の1枚だ。ファンやフォロワーからも「かわいい」「美しすぎる」「最高〜」「すげぇ…」「スラッて