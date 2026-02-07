ミラノ・コルティナ五輪の開会式が6日（日本時間7日未明）、ミラノのジュゼッペ・メアッツァ競技場（通称サンシーロ）などで始まった。開会式は史上初めて4会場で開催。行進も4会場で行われ、分散開催ゆえにミラノのメイン会場で行進する選手が一人もいない国もあった。イタリア色を前面に出した開幕演出を終え始まった各国選手の入場行進。ギリシャから始まり、日本は34番目に登場。先導者はモードなファッションに身を包んだ