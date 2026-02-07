WBCの台湾代表に選出された西武・林安可は「選ばれたことはとてもうれしい。全力で準備をしたい」と決意を新たにした。ライブBPでは隅田の直球でバットを折られ「まだ準備ができていない感覚もあるが、どんどん調整したい」と現在の状態を再確認。24年のプレミア12では侍ジャパンとの試合で本塁打を放つなど優勝に貢献した実績を誇り「チームのために最高の成績を残したい」と誓った。