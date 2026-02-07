ミラノ・コルティナオリンピック™の開会式が始まりました。異例の「広域分散型開催」となっていて、開会式も4か所で同時に行われています。日本時間午前4時から始まったミラノ・コルティナオリンピックの開会式。テーマは調和を意味する「ハーモニー」で、都市部と山岳地域とのつながりや平和を祈るメッセージが込められています。アメリカの歌手マライア・キャリーさんはイタリア語で熱唱し、観客を魅了しました。今大会は