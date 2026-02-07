長かった松江での生活もそろそろ終わりが見えてきた。朝ドラことNHK連続テレビ小説『ばけばけ』第18週のサブタイトルは「マツエ、スバラシ。」。『日本滞在記』がついに書籍になって、ヘブン（トミー・バストウ）は松江を離れることを考えはじめていた。 参考：池脇千鶴、『ばけばけ』の現場は「こんなに楽しいのは初めてかも」髙石あかりへの信頼も 興味深いのはヘブンの『日本滞在記』ができたことがこの週