◎巨人・リチャードは、ランチ特打の打撃投手を務めた阿部監督のスローボールがお尻への死球になるハプニングに「乱闘に行こうと思ったんですけど、さすがに監督なのでやめました」。2人とも笑っていました。◎巨人・坂本は囲み取材を受けていたリチャードに「囲まれてるやん。なんかやらかしたん？」。ランチ特打をしてました。◎楽天・内は鼻にティッシュを詰めながら「鼻血が出るほど、練習しています」。その成果、拝見