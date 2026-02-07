ロッテは今キャンプ初めてのライブBP（実戦形式の打撃練習）を予定している。ヤクルトもライブBPに奥川が登板する予定。池山監督が期待する育成・モンテルの打撃にも注目だ。阪神はキャンプ2度目のシート打撃に佐藤輝、森下、坂本ら侍組が登場する予定。ソフトバンクはWBCニカラグア代表に選出されたダウンズが合流。オリックスは身長2メートル13の新外国人右腕ジェリー（ジャイアンツ）がキャンプ地入りし、部分的にメ