「トーガ（TOGA）」が、TOGA HARAJUKUおよびTOGA XTCを2月15日に閉店する。【画像をもっと見る】両店は、2007年にオープン。約19年にわたって営業してきた。原宿店閉店後の商品などに関する問合せは、TOGA AOYAMAへするよう呼びかけている。ブランドは、「2007年のオープンよりご愛顧いただきましたこと、心より感謝申し上げます」とコメントしている。◾️TOGA HARAJUKU・TOGA XTC住所：東京都渋谷区神宮前6-31-