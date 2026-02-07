巨人2軍キャンプでユニークな練習を試みた。塁間18・29メートルのソフトボールの距離に狭め、走者を置いたケースノックを今キャンプで初実施。発案した新任の石井2軍監督は「女子ソフトを見ていても無駄な動きがない。状況判断のスピードを上げる試み」と説明した。昨年11月にジャイアンツタウンスタジアムで行われた女子ソフトボールのニトリJDリーグを見て思い付き、「思っていた以上に成果がある。面白い」と手応えを口