芝クッション値9.6＝標準※金曜午前9時含水率＝芝G前13.0％、4角13.5％ダートG前1.2％、4角1.1％※金曜午前8時30分。芝は向正面から直線にかけて内柵沿いに軽微な傷みがあるが、全体的に良好な状態。展開によって逃げも差しも決まるフラットな馬場。ダートはやや前残り傾向か。