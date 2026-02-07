芝クッション値10.3＝やや硬め※金曜午前10時30分含水率＝芝G前8.6％、4角7.2％ダートG前2.1％、4角2.1％※金曜午前10時30分。芝はコース内側に傷みが出始めた程度。冬開催としては高速馬場でスピードが求められる。ダートもよほどハイペースでなければ前が残る。