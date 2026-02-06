テンシャルが、2026年開催の「2026 WORLD BASEBALL CLASSIC（以下、WBC）」のグローバルパートナーに就任した。【画像をもっと見る】WBCは、世界野球ソフトボール連盟（WBSC）公認の国際野球大会。メジャーリーグベースボール（MLB）と選手（MLBPA）が提携して開催している。2026年大会では、前回の2023年大会に引き続き20の国と地域が参加する。テンシャルは、「