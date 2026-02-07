ヤクルト・ドラフト1位の松下（法大）、同4位の増居（トヨタ自動車）、同6位の石井（NTT東日本）の新人3選手が休養日を利用してキャンプ地の浦添市を観光した。「琉球びんがた」染め体験では3人そろって「自分が一番です」と自信。浦添市美術館、ブルーシールアイスと巡り、松下は「気分的にもリフレッシュできた。第2クールから実戦も始まる。アピールすることが大事。また頑張りたい」と話した。