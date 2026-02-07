巨人は6日、浅野翔吾外野手（21）が右ふくらはぎ肉離れのため、7日から宮崎県都城市の故障班のキャンプに合流すると発表した。5日の練習中に痛め、この日に宮崎市内の病院を受診していた。今キャンプは2軍スタートだったが、5日に1軍キャンプに部分的に合流。午前中のシートノックのみに参加し、右翼守備に就いて軽快な動きを見せていた。