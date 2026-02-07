巨人が非公開練習を実施した。木の花ドームで午前10時から2時間弱にわたって攻守のサインプレーを確認。阿部監督は「結構やる内容が多かったので長くなった」と説明した。窓ガラス越しにファンが練習を見学できる普段と違って白いカーテンを閉め切って密室をつくり、橋上オフェンスチーフコーチは「この作戦はこうですよ、注意しましょうっていう意識の統一」と強調した。昨季は盗塁成功率が12球団ワーストの57％に終わるなど