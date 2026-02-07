◇明治安田J1百年構想リーグ開幕戦長崎1ー3広島（2026年2月6日ピースタ）8年ぶりにJ1復帰の長崎は本拠地で「ピースマッチ」と銘打った一戦で広島と対戦。両チームは被爆地を本拠地とし、これまでも平和を祈念する試合を開催してきた。選手は入場の際に広島が「86」、長崎は「89」と原爆が投下された日付を意味する背番号の特別ユニホームを着て入場。試合は1―3で敗れ、高木監督は「これが力の差」。視察した日本代表の