DeNA・牧が今キャンプ初めて実戦形式の打撃練習「ライブBP」に臨んだ。石田裕と中川颯と対戦し計5打席で無安打、1四球、1三振。「球筋や今の自分の状態を見て打席に立てた。思ったよりは（球が）見えていた。体の反応は徐々に合ってくると思う」と振り返った。侍ジャパンへの合流時期が近づくにつれ、練習の強度は上がっており「時間はないけど（侍の）合宿の期間もあるので。焦らずに確かめたいことを確かめていけたら」と