◇明治安田J1百年構想リーグ開幕戦町田3ー2横浜M（2026年2月6日日産ス）町田FWエリキが百年構想リーグの第1号ゴールを決めた。前半8分にドリブルで相手をかわし、左足で先制。1―1の前半17分には相手DFのバックパスを奪い、右足で押し込んだ。加入1年目の23年はJ2で18得点を挙げてクラブ初のJ1昇格に貢献したが、翌24年は3得点と低迷し昨季は神戸に期限付き移籍。復帰戦で19〜20年に在籍した古巣を沈め「百年構想リーグ