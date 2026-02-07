【CHECK!辻発彦】ロッテのルーキー・石垣元のブルペン投球。立ち投げとはいえ、安定した高さに投げられる制球力、フォームの完成度が高いことに驚いた。力んで腕だけで投げようとすることもないし、下半身をうまく使って投げている。立ったまま六、七分で投げて、球速も148キロ前後は出ていた。抜けた球も2、3球。捕手を座らせて低いところに角度をつけて投げるようになればスピードも上がってくる。ブルペンで見ていたサブロ